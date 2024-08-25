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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. (38) idaresindeki 34 KM 6419 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında Kamil Çetin'in (80) kullandığı 03 LR 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çetin ile otomobilinde bulunan eşi Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U. (37), N.A.U. (7) ile A.A.U. (1) yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü O.U. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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