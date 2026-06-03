Otomobille kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., idaresindeki 03 L 4668 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.P.'nin kullandığı 03 ADR 219 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan E.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı