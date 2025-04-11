Afyonkarahisar'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y., yönetimindeki 35 PEG 73 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR