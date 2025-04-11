Afyonkarahisar'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Bir Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y., yönetimindeki 35 PEG 73 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa