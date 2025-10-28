Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Kaza, kent merkezinde bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B., yönetimindeki 03 HN 814 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
