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Yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki S.A.'ya otobüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki kadın otobüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Çay ilçesi Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., yönetimindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.A. (31) isimli kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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