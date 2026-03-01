Haberler

Yolcu otobüsünde seyahat eden 2 şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Afyonkarahisar'da polis, durdurduğu yolcu otobüsünde 660 adet uyuşturucu hap ele geçirerek 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslardan biri adli işlem sonrası tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 2 şahsın üzerinde 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrolünün yapıldığı uygulama noktasında durdurulan bir otobüste kimlik sorgulaması yapıldı esnada bir şahsın şüpheli hareketlerini de bulunmasından kuşkulanan polis ekipleri şüphelilerin üzerini aradı. Aramada şahısların üstünde 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından H.K. ve E.U., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan H.K., hakkında adli işlem yapılırken, E.U., ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

