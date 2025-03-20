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Afyonkarahisar'da otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrilDİ. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

25 KİŞİ YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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