Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan örtü yangını, alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, bölgeden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla başladı ve orman ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat içinde söndürüldü.
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Sinanpaşa ilçesindeki Yörük Mezarlığı diye adlandırılan bölgeden çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ormanlık alandaki örtünün yandığı olayda alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa