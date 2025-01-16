Afyonkarahisar'da Öğrencilere Meslek Tanıtımı Yapıldı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Ayşegül Arsoy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı, kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Ayşegül Arsoy İlkokulu konferans salonunda meslek tanıtımı yapıldı. Konferans sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "4. sınıf öğrencilerimize meslek tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları ve temel trafik kuralları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış, öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR