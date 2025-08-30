Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza,Fatih Camii güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut köyü istikametinden Şuhut istikametine doğru seyir halinde bulunan F.D. idaresindeki 03 AIP 127 plakalı motosiklet ile C.Ç. idaresindeki 03 ABZ 415 plakalı motosiklet belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR