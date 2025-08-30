Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza,Fatih Camii güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut köyü istikametinden Şuhut istikametine doğru seyir halinde bulunan F.D. idaresindeki 03 AIP 127 plakalı motosiklet ile C.Ç. idaresindeki 03 ABZ 415 plakalı motosiklet belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.