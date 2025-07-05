Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki İş İnsanı Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç iş insanı Ali İhsan Koçkan, hastanede iki günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kaza, Filli Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki genç iş insanı Ali İhsan Koçkan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Feci kaza, geçtiğimiz gün Filli Kavşağı yakınlarında yaşandı. İddialara göre, Ali İhsan Koçkan idaresindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarındaki peyzaj alanına düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koçkan, yoğun bakımda verdiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Ali İhsan Koçkan'ın cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Paşa Camii'nde kılınacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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