Refüje çarpıp parçalanan motosiklette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp ardından parçalanan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Harlak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.C.S., isimli şahsın kullandığı tescilsiz motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp parçalanarak peysaj alanına girdi. Kazada sürücü ile birlikte A.S., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada motosikletin parçalanması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı