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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Bolvadin ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Özburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 34 DR 2554 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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