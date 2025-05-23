Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Yaralandı

Afyonkarahisar'da çukura girip ardından kaldırıma çıkıp duvara çarpan ve 2 gencin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sultandağı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.'nin (18) kullandığı motosiklet, yoldaki çukura girdikten sonra kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan B.S. (17) isimli genç yaralandı. Yaralılar kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR