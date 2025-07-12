Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Afyonkarahisar'da kontrolsüz bir şekilde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, Sandıklı ilçesinde yaşandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, kazada 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. yonetimindeki 34 KGH 143 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü E.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.U.Ç.'yi ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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