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Afyonkarahisar'da Moped Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Moped Kazası: 3 Yaralı
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Şuhut ilçesinde kaygan zeminde devrilen kasalı moped kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kasalı mopedin devrilerek kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre S.D idaresindeki 03 AHC 800 moped ilçenin Akyuva ve Çakırözü köyü yakınlarında kontörlü kaybederek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.D ile yolcu olarak bulunan A.K ve F.Ş ambulanslarla Şuhut ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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