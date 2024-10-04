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Afyonkarahisar'da Minibüs Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralı
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Çobanlar ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.Ş. idaresindeki 03 EK 521 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.S.A'nın kullandığı 03 AFF 287 motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Çobanlar Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam

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