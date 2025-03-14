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Afyonkarahisar'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bolvadin ilçe merkezinde meydana gelen kazada minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı, olay yerine ambulans geldi.

Afyonkarahisar'da minibüs ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 KS 500 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü D.C.A., idaresindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile İ.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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