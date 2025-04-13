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Afyonkarahisar'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı
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Hocalar ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje girip ardından devrilen minibüste 3 kişiyi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C., yönetimindeki 64 ADT 753 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç refüje girip ardından devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.C. ve E.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanlı ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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