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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki sürücü R.K., takla atan otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (75), yönetimindeki 26 DY 680 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla attı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan R.K. ve C.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak R.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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