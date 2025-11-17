Haberler

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Düştü: İki Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole girmesi sonucu yabancı uyruklu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.Y., idaresindeki 34 NNP 274 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte yabancı uyruklu Z.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
