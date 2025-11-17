Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Düştü: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde bir yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.Y., idaresindeki 34 NNP 274 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte yabancı uyruklu Z.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR