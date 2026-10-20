Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarpıp yan yattı, 1 yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden bir kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpıp ardından yan yatarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, devrilen araç ise çevredekilerin yardımıyla itilerek düzeltildi.

Kaza, Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ALV 523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 03 AZ 771 ve 07 AHZ 390 plakalı araçlara çarpıp yol ortasına yan yattı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol ortasında yan yatan otomobil ise çevredekilerin yardımıyla itilerek düzeltildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olaya karışan araçlardan birisinde bulunan bir şahıs ise kaza anını gergin bir yüz ifadesiyle anlatması ise yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı