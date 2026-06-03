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Bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.F., yönetiminde ki 78 BM 055 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü ve üç yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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