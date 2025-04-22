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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araçta İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araçta İki Yaralı
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Sandıklı ilçesinde kontrolünü kaybederek orta refüje giren hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje giren hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.C.D., yönetimindeki 34 KGT 382 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada A.C. ve E.D., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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