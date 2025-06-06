Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araçta 3 Kişi Yaralandı
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Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B., idaresindeki 35 BGH 188 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve 7 yaşındaki A.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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