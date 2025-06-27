Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Devrildi, İki Yaralı
Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., idaresindeki 07 BVR 66 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa