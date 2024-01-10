Afyonkarahisar'da Komşusunun Koyunlarını Çalan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da komşusunun koyunlarını çalan bir şahıs jandarma tarafından yakalanırken, çalınan 8 koyun sahibine teslim edildi.

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B., isimli şahıs arazide otlayan koyunlarının kaybolduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ve inceleme yapan ekipler koyunları aynı köyde yaşayan R.I., tarafından çalındığını tespit etti. Ardından şahsın ağılında yapılan aramada çalınan koyunlar bulundu. Olay sonrası R.I., gözaltına alınırken çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR