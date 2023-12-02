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Afyonkarahisar'da Kış Lastiği Denetimi: 8 Sürücüye 31 Bin 881 TL Cezai İşlem

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetiminde kurallara uymayan 8 sürücüye toplamda 31 bin 881 TL idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından ticari araç sürücülerine yönelik gerçekleştirilen kış lastiği denetiminde kurallara uymayan 8 sürücüye 31 bin 881 TL idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik İnceleme ve Denetim Timi ile Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesi yakınlarında denetim yapıldı. Denetim yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerine yönelik yapıldı. Denetimde karayolunda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği, araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler, emniyet kemeri kullanımı, takograf denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimde 63 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 8 araç sürücüsüne toplamda 31 bin 881 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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