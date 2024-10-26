Afyonkarahisar'da Kenevir ve Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 130 kök kenevir ile tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sülün beldesinde yaşayan M.K., isimli şahsın evinde esrar elde etmek için kenevir ektiği bilgisini aldı. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ve eğitimli narkotik köpekleri ile aramam yapan ekipler 2 bin 130 kök kenevir, 2 kök kenevir, 1 gram kenevir tohumu, 60 adet sikke ve 8 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR