Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak önündeki tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki 03 AFZ 382 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından önünde seyreden E.G.'nin kullandığı 42 DMP 82 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR