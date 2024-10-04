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Afyonkarahisar'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Aranıyor

Afyonkarahisar'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Aranıyor
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Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi'nde, evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt için polis harekete geçti. Aile, durumu polise bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden sokağa çıkacağım diyerek ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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