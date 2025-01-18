Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, kasten yaralama suçundan 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan M.G. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, Sandıklı ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan inceleme de M.G., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak
img

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
img

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi

Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.