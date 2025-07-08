Afyonkarahisar'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan F.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde F.A., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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