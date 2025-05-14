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Afyonkarahisar'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Afyonkarahisar'da iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, ağabeyini vuran kardeş, yeğeni tarafından ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki kardeş arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada kan akarken, ağabeyini tabancayla vuran şahıs yeğeni tarafından bir başka silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Selçuklu mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süt tesisi işleten O.D. ve R.D., isimli kardeşler bir süre önce ortaklıklarını sonlandırarak ayrıldı. Ancak taraflar arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet başladı. Dün gece taraflar ise iddiaya göre telefondan yine aynı meseleden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D.'nin konuşmak için ağabeyi olan O.D.'nin evine geldi ve bu sırada taraflar arasında kavga başladı. Kavgada R.D., ağabeyine ateş açarak bacağından vurdu. Kavgayı yören O.D.'nin oğlu M.D., ise bu defa babasını vuran amcasına bir başka silahla ateş açarak 4 yerinden vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen Y.D. ise ateşlenen silahlardan çıkan 2 merminin vücudunun farklı noktalarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Amcanın durumu ciddiyetini koruyor

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda yaralanan R.D., O.D. ve Y.D.'yi ambulanslarla hastanelere kaldırırken yeğeni tarafından 4 kurşunla vurulan R.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Amcasını vuran M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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