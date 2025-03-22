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Afyonkarahisar'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrollü şekilde devrilen kamyonette sürücü yaralandı. Kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç orta refüje devrildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.A., idaresindeki 03 VH 069 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüce devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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