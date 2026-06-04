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Jandarmanın kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

Jandarmanın kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kadına şiddetle mücadele kapsamında kent merkezi ve Çobanlar ilçesinde 282 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme ve eğitim verdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından kadına şiddetle mücadele çerçevesinde vatandaşlara bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına şiddetle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kent merkezi ve Çobanlar ilçesinde 282 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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