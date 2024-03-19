Afyonkarahisar'da Kaçak Av Yapan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 şahıs kaçak olarak avladıkları kınalı keklikler ile jandarmaya yakalandı.

Olay, Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Salar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede kaçak avlık yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ardından bölgede devriye gezen ekipler içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 kınalı keklik ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında ise şahısların isimlerinin E.Ö., Ş.K. ve H.A., olduğu belirlendi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR