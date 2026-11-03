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Afyonkarahisar'da jandarmanın son haftaki denetiminde aranan 66 kişiden 14'ü tutuklandı

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Afyonkarahisar'da jandarmanın son haftaki denetiminde aranan 66 kişiden 14'ü tutuklandı
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Afyonkarahisar'da son bir haftadaki jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanırken, şahıslardan 14'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 14 kişi çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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