Afyonkarahisar'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da izinsiz haşhaş eken 4 kişi jandarma gözaltına alınırken, 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş bitkisi ise imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ile Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi ekipleri harekete geçti. Yapılan kontroller 4 şahsın toplamda 847 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 33 bin 720 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, aynı zamanda ele geçirilen haşhaşlarda imha edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR