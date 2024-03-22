Afyonkarahisar'da İşyerinde Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine yapılan baskında binlerce adet doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir işyerinde yapılan aramada, 15 bin adet doldurulmuş makaron, 3 bin adet boş makaron, 4 kilogram paketlenmiş kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs E. A., hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR