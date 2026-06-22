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Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, M.T. (41) idaresindeki 03 ADM 142 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle G.E. (37) yönetimindeki 03 AY 520 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada adeta can pazarı yaşanırken, her iki araçta bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı. Kazada M.T. N.T. (7), N.T. (5) ve İ.T. (4) G.E. S.E. (12), A.H. (14) ve E.E. (33) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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