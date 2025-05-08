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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
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Son bir ayda beş faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili şüpheli E.Ş., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. E.Ş.'nin daha önce benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da son bir ayda meydana gelen beş faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi E.Ş., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da son bir ay içerisinde farklı iş yerlerinde meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen 5 ayrı gece hırsızlığı olayının şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonrasında şüpheli E.Ş., kısa sürede yakalandı. Emniyete getirilen E.Ş., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yapılan incelemelerde şüpheli E.Ş.'nin, yerel bir zincir marketten gıda ve temizlik malzemeleri, bir baklavacıdan çok sayıda bakır tepsi ve bir iş yerinin önünde park halindeki araçtan iki adet ağaç kesme motoru ile bir işyerinden de kokoreç tezgahı çaldığı belirlendi. Şüphelinin benzer suçlardan daha öncede çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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