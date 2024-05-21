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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Uyuşturucu ve silah suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, Çobanlar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde ekipler; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak veya taşıma veya bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan A.E. isimli şahsı yakaladı. Çobanlar ilçesinde yakalanana şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çobanlar Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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