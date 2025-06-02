Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 UA 868 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR