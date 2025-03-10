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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
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Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.K., idaresindeki 03 DF 633 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan M.K. ve U.A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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