Afyonkarahisar'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Tolga Yağan katıldı. Görüşmede, kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları ele alındı. Suçla mücadelede etkinliğin artırılması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliği için alınacak yeni tedbirler değerlendirildi. Vali Yiğitbaşı, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, huzur ve güvenliğin sağlanmasında emeği geçen tüm personellere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR