Polis 2025'de 38 göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 2025 yılında polis tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 38 operasyon yapıldığı ve bu operasyonlarda yakalanan şahıslardan 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı boyunca ilimizin huzur ve güven iklimini hedef alan her türlü yasa dışı oluşuma karşı tavizsiz bir mücadele sergilenmiştir. Geride bıraktığımız yılda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı elde ettiğimiz somut başarılar, 2026 yılında çok daha etkin ve kararlı bir saha hakimiyetiyle sürdürülecektir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik toplam 38 operasyon icra edilmiştir. Söz konusu operasyonlar kapsamında 49 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş; bu şahıslardan 9'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR