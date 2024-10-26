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75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

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Afyonkarahisar'da gıda sahtekarlığı yapan firmalara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın 75 TL'ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL'ye sattığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

75 TL'YE MAL EDİP 250 TL'YE SAATILAR

Gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı belirlendi. Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDELER DE ELE GEÇİRİLDİ

Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların olduğu bildirildi.

75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (29)

MASUMANE3438:

eee cezası??? tabi niye ceza olsunki vatandaş yesin olmadık hastaliklara yakalansin sonra kum gibi çoğalan özel hastanelere muhtaç kalsın bazıları vurgunu vursun yeminle imkanim olsun bir dakika durmiycam bu ülkede

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Bünyamin Kavak:

Bakın devlet büyüklerinin hastane zincirleri var. Türkiye sağlık turizmin de dünyada gayet önde. Bu kadar para dönerken bizi yöneten hastane sahipleri sağlıklı toplum ister mi?

70
4
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Baki Güven:

E tamam da tüm büyük marketler üretici firmalar hepsi böyle 50 liraya mal ettiği ürünü reyonda 200 liraya satıyor bunu niye haber yaptınız ki ?

62
3
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Cerkes:

Sahtekarlıkta dünyada üstümüze yok her konuda

62
2
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Davut YALANCI:

Ne yani 75'e mal ettiklerini 250 ye satmak suç muydu? Ee o zaman neden devletin suç işlediğini haber etmiyorsunuz? Her şeye bindiriyor da ondan dedim. Vatandaş da devleti örnek almış. 300 binlik araba nasıl bir buçuk milyon oluyorsa 75'lik sucuk da 250 olmuş. Yani bunlar tabi ki suç. Ama devletin yaptığı da hiç hoş değil. Temel ihtiyaçlara halk ulaşamasın diye bu kadar da şartları zorlastirmazsin. Bir şey de ucuz kalsın. Yok. Geçen yurt dışı satışlı bir site var dediler. Hemen %60 vergi..

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Hasan Turk:

Buldaristan azerbeycan gurcistan gibi ulkerde et ucuz bizde avrupa ustunde bu fiyatlari bu duruma getiren sahtekarin eseri.vergi degil resmen soygun.

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Damla Sengul:

89 TL ye mal edilen Dubai çikolatası 450 liraya satılıyor bunu niye yazmıyorsun. tabi sevdiğiniz liberal piyasa.

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AKREP KRAL:

a.b versin daha ne diyelim

33
0
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Tutankamon Hoca:

Sahte bal üretiyorlar diye imalethaneyi basıp ellerindeki stokları bitirene nadar gabrikaya izin verende aynı hükümet :))

24
0
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by nokta :

En büyük hata bizde et 500 lira iken 250 liraya nasıl sucuk olur demen alıyoruz. Nr kadar uyanık olduğumuzu düşüyorsak artık ucuza aldık diyoruz. Biz aldıkça mantar gibi dolandırıcı ve sahtekar üretici türüyor.

19
0
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