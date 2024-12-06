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Afyonkarahisar'da Geri Dönüşüm Yüklü Tır Devrildi: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da Geri Dönüşüm Yüklü Tır Devrildi: Bir Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken, çevreye dağılan tonlarca malzeme vinç yardımıyla toplandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi. Bir kişinin yaralandığı olayda çevreye dağılan tonlarca geri dönüşüm malzemesi ise saatler süren müdahale sonrası toplanabildi.

Kaza, Bolvadin ilçesi Ceylan Ağa mevkisin de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., yönetimindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü 41 YY 005 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan tonlarca geri dönüşüm malzemesi ise çevreye dağıldı. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada çevreye dağılan malzemeler vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası toplanabildi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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