Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama, 12 Kadın Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama, 12 Kadın Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 12 kadın zorla fuhuş yaptırıldığı yerden kurtarıldı. Operasyon sırasında çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 4 kişi tutuklandı, 12 kadın kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi ev hapsi olmak üzere 4 kişi tutuklanırken, olayda zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 12 kadın ise kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda takibe alınan 4 şüphelinin kentteki adreslerine baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira,190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda G.S., H.Ü., İ.Ç., H.D., L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden L.M. ile M.D., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S. ile H.Ü., İ.Ç. ve H.D. tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ikisinin ev hapsine alındığı belirtildi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda 12 kadın ise fuhuş batağından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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